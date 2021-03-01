Стало известно зачем Даве сделали операцию

Хирург Тимур Хайдаров рассказал почему Давиду Манукяну понадобились операции по абдоминопластике и липосакции.

"Давид не мог самостоятельно справиться с мучавшей его проблемой, без хирургического вмешательства. Он не раз посещал мои консультации. С помощью современных технологий удалось добиться идеального результата", — пояснил врач.