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Малахов рассказал сколько звезды получают за участие в шоу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Андрей Малахов на платформе Clubhouse обсудил с коллегами, среди которых была и Лера Кудрявцева, запрашиваемые звездами гонорары за участие в различных телешоу.

Так, Малахов рассказал, что с целью подороже продать свои скандальные истории звезды сами назначают цены.

"Недавно была громкая история с Королевой и Тарзаном. Понятно, что в мире ТВ все друг друга знают. Еще Глушко не вышел из вашей редакции, куда он зашел и сказал, что готов рассказать про любовницу за два миллиона рублей — пока он ехал на лифте, все уже знали об этом. Вот цена. Все все знают и принимают эти правила игры…" — рассказал Малахов.

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Автор: Алексей Корнеев
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