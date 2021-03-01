Андрей Малахов на платформе Clubhouse обсудил с коллегами, среди которых была и Лера Кудрявцева, запрашиваемые звездами гонорары за участие в различных телешоу.
Так, Малахов рассказал, что с целью подороже продать свои скандальные истории звезды сами назначают цены.
"Недавно была громкая история с Королевой и Тарзаном. Понятно, что в мире ТВ все друг друга знают. Еще Глушко не вышел из вашей редакции, куда он зашел и сказал, что готов рассказать про любовницу за два миллиона рублей — пока он ехал на лифте, все уже знали об этом. Вот цена. Все все знают и принимают эти правила игры…" — рассказал Малахов.
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