Умерла экс-участница Little Big

Анну Каст, экс-участницу Little Big, нашли мертвой в своей квартире в Санкт-Петербурге. Девушка скончалась на 39 году жизни.

Причина смерти пока не раскрывается. Однако, известно, что за несколько дней до случившегося Анна жаловалась на боли в спине и не могла вставать. Девушку навещали волонтеры, которые и обнаружили тело.