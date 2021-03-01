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Умерла экс-участница Little Big

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анну Каст, экс-участницу Little Big, нашли мертвой в своей квартире в Санкт-Петербурге. Девушка скончалась на 39 году жизни.

Причина смерти пока не раскрывается. Однако, известно, что за несколько дней до случившегося Анна жаловалась на боли в спине и не могла вставать. Девушку навещали волонтеры, которые и обнаружили тело.

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Автор: Алексей Корнеев
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