В эфире программы "Сегодня вечером" Максим Галкин продемонстрировал ролик о личной жизни Анны Седоковой. Авторы обсудили её браки и рассказали о детях от разных мужей. После просмотра певица не стала сдерживать эмоций.

"Достаточно предвзятый сюжет с посылом: она вышла замуж и сразу развелась. Да, кому-то повезло, он встретил любовь в 18 лет и прожил долго. Но у меня так не вышло. Формирование Золушки в моем случае, это бедная семья, отсутствие папы, мама пыталась нас прокормить. Все это отразилось на моих отношениях с мужчинами.

Есть женщины, которые остаются жить с плохим мужичком, в плохенькой квартирке и работой, а есть женщины сурвайверы — выжившие. Это очень некрасивый сюжет!

Я, пожалуй, пойду. Знаете, никогда не сдавайтесь, но это не означает, что вы должны что-то терпеть", — сказала Анна, после чего покинула студию под аплодисменты.