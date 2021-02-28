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Талышинская рассказала о своих унижениях в дуэте "Непара"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Коллектив прекратил своё существование в середине 2019 года после семнадцати лет работы. По словам исполнительницы, она "вздохнула с облегчением", когда это произошло.

Талышинская рассказала о своих унижениях в дуэте "Непара"

Бывшая участница дуэта "Непара" Виктория Талышинская рада была тому, что прекратила сотрудничество с Александром Шоуа.

Исполнительница, по её словам, была больше не в силах терпеть нападки своего партнёра.

"В "Непаре" я постоянно подвергалась оскорблениям и унижениям. Практически во всех интервью мой так называемый "партнер" пытался задеть меня, постоянно перебивал. Я все делала не так: плохо пела, плохо выглядела, не так говорила. Последняя моя "вина" была в том, что мне не удалось быстро привести себя в форму после родов", — рассказала Виктория Талышинская в интервью "Собеседнику".

Певица призналась, что очень любила коллектив и испытывает благодарность к прошлому, однако её нынешний дуэт под названием "Два океана" устраивает её больше, так как её там "любят, уважают и ценят".

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Автор: Елена Былкина
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