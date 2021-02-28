Успенская поблагодарила хирурга за идеальные ягодицы

В числе почётных гостей на 67-м дне рождения певицы был пластический хирург.

На празднике Любовь Успенская появилась в чёрном облегающем платье, которое хорошо подчёркивало её прекрасную фигуру.

Любовь Залмановна объяснила журналистам НТВ, что достичь идеальных пропорций ей помогают достижения пластической хирургии.

К примеру, о красивой форме пятой точки исполнительницы позаботился её личный пластический хирург.

"Надул", — сказала Успенская, обняв врача в знак благодарности. "Мечтали о ней, думали, и она выросла" — отшутился хирург.

Певица не исключает, что и дальше будет заботится о совершенстве своего тела.

"Завтра — новый день, посмотрим. Мы стремимся к совершенству", — объяснила Успенская.

