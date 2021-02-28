Поклонники фигуристов прочили паре долгий и счастливый союз и очень расстроились, когда этого не произошло.
Ходили слухи, что Елену Бережную и Антона Сихарулидзе связывает не только лёд, но и романтические отношения.
Любители фигурного катания желали, чтобы успешные фигуристы поженились, однако сами спортсмены иначе смотрели на своё партнёрство.
Олимпийский чемпион объяснил, почему они с Еленой не оправдали надежд поклонников.
"Наверное, мы так много времени проводили вместе. И так все же сложно вместе кататься, работать. Столько переживаний, столько стрессов. Столько претензий к себе и к другому. И, наверное, столько было выплеснуто эмоций, что уже, наверное, как-то не до любви было. То, что мы дружбаны — это факт. И тогда были дружбаны. И сейчас, надеюсь. Но уже отношения "мужчина-женщина" тут ни при чем. Это дружеская такая, братская тема", — пояснил Сихарулидзе в передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
Елена тоже воспринимает партнера по льду как верного друга, с которым чувствует родство. Фигуристка считает, что любовь у них не сложилась, потому что их пути в какой-то момент разошлись.
"Наши отношения перешли в какой-то момент в родственные. У каждого из нас появились свои цели в жизни. Наши пути в какой-то момент просто разошлись. Антон хотел себя пробовать там, там, там. Пошел вообще в депутаты Госдумы. Это, конечно, совсем другой мир. У меня тоже началась другая жизнь", — объяснила Бережная.
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