Юлия Навальная не поверила в искренность извинений Лебедева

Жена оппозиционера Алексея Навального отказалась простить дизайнера, который распространил о ней ложные сведения.

Юлия Навальная опубликовала в своём Instagram-акканте объёмный пост, в котором обличает лицемерие дизайнера Артемия Лебедева.

Ранее дизайнер разместил в своём микроблоге документ, который якобы подтверждал, что супруга Алексея Навального имеет немецкое гражданство.

"Медуза, прокомментируй! О чем это говорит мне? О том, что нашему главному фельетонисту, как любому политику или священнику, как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы — слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани", — выразил своё мнение Лебедев под фото документа.

Позже Лебедев признался, что не проверил факты и разместил недостоверную информацию.

Юлию Навальную не тронули объяснения Лебедева.

"Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести (это какой-то оксюморон, где честь, а где Артемий Лебедев), а потому что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь", — нашла объяснение Юлия поведению дизайнера.

Супруга оппозиционера укорила Артемия и за то, что он не захотел удалять фейковый пост.

"И удалять вы фейк не будете не потому, что вы за свободу слова, а потому что хотите, чтобы опубликованный вами фейк и дальше распространялся. Не пропадать же добру!" — написала она в микроблоге.

Женщина назвала Лебедева великовозрастным маменькиным сынком и высмеяла его за зелёный цвет волос.

"Вы умудрились солгать даже в своём извинении, заявив, что опубликовали этот фейк потому, что я "выбрала путь публичности". Но на самом деле вы опубликовали его, потому что момент показался вам удачным: мужа посадили, а значит можно атаковать жену. Не льстите себе, нет у вас чести и не было", — подытожила Навальная.