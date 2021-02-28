Друг Василия Ланового рассказал, как артист стал жертвой мошенницы

Режиссёр Вячеслав Моцардо рассказал, что народного артиста СССР обманом заставили присоединиться к организации под названием "Армия и культура".

Близкий друг покойного артиста уверен, что его нещадно эксплуатировали, заставляя выступать в разгар пандемии.

"В 2015 году Василий Семенович упомянул, что его втянули в "Армию и культуру". Организация с точно таким же названием существует давно при Министерстве обороны. Зачем и кому потребовалось создавать еще одну, понятия не имею. Был момент, Василий Семенович заподозрил, что его дурачат", — рассказал Моцардо в интервью "Комсомольской правде".

Режиссёр уговаривал Ланового отказаться от участия в организации, но не смог его убедить.

"На сцену выходил без маски. А после концерта его просили делать общие фотографии, подписывать афиши. Его эксплуатировали, выжимали до последней капли… Мы с ним беседовали по телефону за две недели до его смерти. Он подкашливал, что сам и подтверждал. А заразился, думаю, именно на гастролях", — заявил Моцардо.