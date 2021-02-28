Стоянов раскритиковал заявление Волковой о гонорарах артистов

Ранее звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова чётко объяснила, сколько зарабатывают артисты за один съёмочный день. .

В своём Instagram-аккаунте Екатерина Волкова разделила представителей актёрской профессии на четыре типа. От того, к какой категории относится артист, по мнению Волковой, напрямую зависят его гонорары.

Согласно градации Волковой, начинающие актёры получают от 3 до 7 тысяч рублей за съемочный день, узнаваемые артисты зарабатывают от 15 до 25 000 рублей, звезды (медийные личности), в среднем, имеют гонорар от 50 до 100 000, а мегазвезды до 250 000 рублей.

Стоянов с таким разделением не согласился. Звезда программы "Городок" предложил свою градацию.

"Я не продюсер и не эксперт, я просто востребованный артист и могу сказать, что действительно четыре категории есть. Первая категория — хорошие актеры, вторая категория — плохие, третья категория — востребованные, а четвертые — невостребованные. Вот и все категории", — рассказал Юрий Николаевич изданию iReactor, отметив, что артисты не зарабатывают миллионы.