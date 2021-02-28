Хромченко объяснила, почему не стоит одеваться как Пугачёва

Ведущая "Модного приговора" предостерегла женщин от желания походить на своего кумира.

Модный эксперт Эвелина Хромченко в одном из выпусков шоу Первого канала объяснила женщинам, почему они выглядят смешно, если копируют образ Примадонны.

Эвелина уверена, что Алле Борисовне найти свой образ помогли стилисты. Все попытки перенять этот стиль целиком и полностью обречены на неудачу.

"Если вы не хотите выглядеть смешно, возьмите деталь, намек, продемонстрируйте свою любовь при помощи знакового аксессуара, силуэта, прически — этого вполне хватит", — порекомендовала Эвелина Хромченко.