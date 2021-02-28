Отец — основа всего: Кулачёв призвал учредить день отца

Знаменитый дрессировщик кошек убеждён, что в России нужен такой праздник.

Юрий Куклачёв считает, что в нашей стране незаслуженно обделили вниманием тему отцовства.

"Я считаю, что нужен День отца, потому что без отца не было бы и ребеночка. Даже в Библии сказано: "Авраам родил Исаака". Отец — основа всего. И когда уже мама хватает в объятья эту основу внутреннюю, вот здесь и получается это единство — инь и ян — когда происходит зарождение этой новой души, Господь так все придумал. Поэтому здесь нельзя забывать отца", — написал цирковой артист в Instagram.

Данную идею поддержала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Эта тема очень правильная, очень нужная: у нас есть День ребенка, День матери. А сейчас надо сказать, что буквально за два года 20 регионов России уже отмечают День отца. Это третье воскресенье октября, где-то есть некоторые иные даты, но большинство отмечают именно в этот день. Наши отцы как раз предлагают в этом году, независимо от каких-то формальных шагов, собраться и обсуждать основные вопросы отцовской повестки именно накануне этого дня", — выразила своё мнение Анна Кузнецова.