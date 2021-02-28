Известная правозащитница показала, что разбирается в вопросе взаимоотношения полов.
В своём Instagram популярный юрист написала пост, который нашёл самый живой отклик женской части интернет-аудитории.
"Давайте раз и навсегда примем следующее: 1. Он вам почти не отвечает не потому, что он занят, а потому, что он вас не любит. 2. Он вам ничего не дарит не потому, что вы не, заслужили, или ещё, рано,… а потому, что он вас не любит. 3. Он постоянно не в духе не потому, что он интеллектуал, а потому, что ему с вами не в кайф. Уходите огородами! Никогда не будьте с теми, кто вас не любит", — написала Гордон в своём микроблоге.
Некоторые фолловеры увидели в этом высказывании намёк на личный опыт Екатерины.
"Катя, какими огородами ты ушла? Второе — ты любишь во всем доминировать, поэтому неудача в двух браках. Уж лучше давай про Путина", — прокомментировали пост подписчики.
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