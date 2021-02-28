Экономисты подсчитали, во сколько Барановской обошёлся отдых

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина организовала себе оидетям сказочный отдых.

Благодаря упорному труду многодетная мать Юлия Барановская сумела крепко встать на ноги.

Финансовые дела телеведущей идут неплохо. Недавно она приобрела шикарный особняк в Подмосковье.

Семейный отдых Юлии на Мальдивах тоже был весьма затратным.

Специалисты издания "Экономика сегодня" уверены, что Барановская оставила на одном из лучших курортов мира не меньше миллиона рублей.

Стоимость суточного пребывания в вилле с подводной спальней составляет 150 тысяч рублей.

Юлия делает ставку на впечатлениях, которые обходятся недёшево.

"В планах акулы, черепахи и манты, морские дьяволы! Абсолютное счастье!" — написала Юлия в своём микроблоге.