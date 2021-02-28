Тодоренко объяснила, что определилась с профессией в семь лет

Регина разместила в Instagram своё детское видео, на котором будущая звезда экрана уже ведёт себя, как ведущая тревел-шоу.

На видео — улыбчивая девочка, в которой без труда можно ведущую программы про путешествия "Орёл и решка".

Ребёнок умиляет своей жизнерадостной непосредственностью.

Тодоренко размышляет над тем, что сокровенная мечта её детства сбылась.

"Я определилась с профессией в 7 лет. Вот вам видео-доказательство. Явно, я хотела стать туристическим гидом, а получилась — ведущая тревел шоу. Ну, эти две профессии действительно пересекаются. И я рада, что мне удалось воплотить в жизнь загаданное ещё в далеком детстве желание. На моем примере вы наверняка видите, как важно позволить себе мечтать", — написала Регина в своём микроблоге.

Телеведущая поблагодарила родителей за то, что давали ей свободу выбора.

Она также вспомнила, что финансовые возможности её семьи были весьма скромные.