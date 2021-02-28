Веденская, в которую запустили бокалом, рассказала о самочувствии

Актриса пострадала от рук знакомой режиссёра в отеле Санкт-Петербурга.

За бывшую супругу вступился актёр Владимир Епифанцев.

Драку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры уже разлетелись в Сети, вызвав бурные споры интернет-пользователей.

"Сегодня была у невролога. Ставят сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Вчера правой стороны лица, можно сказать, вообще не было, глаз не открывался. Сегодня открылся. Полчерепа онемело с той стороны, где зашивали. Видимо, мышцы сшили, и поэтому нет чувствительности. Болит голова. Врачи говорят, нужно соблюдать постельный режим две недели как минимум", — объяснила Веденская в интервью "Собеседнику".

От госпитализации женщина отказалась, объяснив это тем, что ей не с кем оставить детей.

Обидчицу актриса прощать не намерена.