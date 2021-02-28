Куценко со следами насилия на лице поздравил всех с днём оптимиста

Грустный артист обратился к подписчикам, сидя в пригородной электричке.

Гоша Куценко опубликовал загадочное видео в Instagram. Актёр предстал перед поклонниками в довольно удручающем виде.

На лице артиста были заметны кровоподтёки и синяки. Лоб заклеен пластырем, а на носу красуется свежая ссадина внушительных размеров

"С Днем оптимиста! Завтра будет лучше, чем послезавтра", — сказал Гоша, понуро глядя в камеру.

На секунду артист продемонстрировал деревенский пейзаж за окном движущейся электрички.

"Если ты смотришь этот видос, значит твоя жизнь продолжается", — подписал Куценко видео.

На многочисленные вопросы фолловеров о том, что с ним приключилось, артист не ответил.

"По дороге пессимиста повстречал?" — предположили подписчики.