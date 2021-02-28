Голый Алексей Панин "поймал дзен", сидя на скале в Испании

Актёр с наклонностями нудиста проповедует философию жизнелюбия.

В своём Instagram Панин опубликовал снимок, который на фоне прошлых подвигов артиста выглядит верхом скромности и целомудрия.

Алексей предстал купающимся в лучах ласкового испанского солнца.

Актёр полностью обнажён, однако выбрал весьма приличную позу, на которой не видно ничего лишнего. Панин протягивает свои руки к небу.

"Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое, оно несет печали, не думай о будущем, оно несет тревоги. Многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц праздника, весь год лета, и всю жизнь счастья. А нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением", — написал артист под фото.

Алексей слился с природой и делился радостью с фолловерами.

"Очень важно полностью отдавать себя текущему моменту, а не ждать, пока наступит следующий. Необходимо полностью погружаться и наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту", — дал Панин подписчикам философский совет.