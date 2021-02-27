Недавно стало известно, что Елизавета II поговорила по телефону с принцем Гарри. После этого герцог Сассекский может вернуться в Великобританию из-за плохого самочувствия принца Филиппа.
Издание Daily Mirror утверждает, что разговор королевы с принцем носил "дружественный" характер. Елизавета II порадовалась за Гарри, что он обрёл счастье с браке с Меган Маркл. Однако королева призвала внука "помнить о ценностях семьи".
Также Гарри отметил, что после отречения от престола "почувствовал себя свободным".
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