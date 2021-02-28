Блондинка такая симпатичная: Ургант посмеялся над Егором Кридом

Телеведущий сделал Крида объектом своего остроумия после того, как исполнитель показал неприличный жест, сидя в кресле жюри шоу "Голос. Дети".

Гостьей программы "Вечерний Ургант" стала Полина Гагарина.

Иван Ургант сделал певице комплимент, отметив, что она прекрасно выглядит на шоу "Голос. Дети".

Гагарина поспешила разубедить шоумена, уверив его, что не участвует в новом сезоне популярного проекта.

Поразмыслив, певица предположила, что Ургант спутал её со Светланой Лободой.

"С короткой стрижкой, блондинка такая симпатичная, такой маникюр", — описал внешность спорной фигуры звезда ТВ.

Полина догадалась, что Ургант таким образом подшучивает над Егором Кридом.