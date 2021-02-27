Автор популярного на YouTube шоу "Что было дальше" и креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов разбил дорогое авто в ДТП.
Причины аварии неизвестны, однако у Land Rover продюсера оказалась полностью деформирована передняя часть. О том, что Дусмухаметов пригнал машину в автосервис для починки сообщил один из сотрудников СТО изданию "Комсомольская правда".
"Машину привезли рано утром. Капот, фары, в общем вся передняя часть полностью деформирована. Авто привез лично Дусмухаметов и сразу стал выбирать себе новый автомобиль. Чтобы мне так жить", — отметил сотрудник сервиса.
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