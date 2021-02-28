Тарасова прокомментировала откровенную фотосессию Туктамышевой

Фигуристка Елизавета Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для нового выпуска мужского журнала Maxim.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за чемпионку, отметив, что фотосессия получалась очень удачной.

"Все очень красиво сделано, прекрасные фотографии и все профессионально сделано. Я получила удовольствие. Вот такие красивые у нас фигуристки", — высказала свою точку зрения Татьяна Анатольевна в интервью журналу Sport24.

Татьяна Тарасова показала себя женщиной демократических взглядов, не склонных к ханжеству. Она осадила всех, кто позволил себе осудить Туктамышеву за смелую фотосессию.

"У нее очень красивое тело, прекрасная фотоссесия. Мне очень понравилось. Много гневных комментариев? А им какое дело, они ей папой или мамой приходятся? Она большая девочка. Пусть все заткнутся и не лезут туда, куда не надо", — объяснила свою позицию маститый тренер.