Мария Миронова высказалась после похорон матери

Дочь Екатерины Градовой и Андрея Миронова выразила благодарность всем, кто помог ей с организацией похорон.

Мария Миронова опубликовала пост в Instagram.

Актриса поблагодарила всех поклонников Градовой, которая снискала народную любовь благодаря своей роли радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны".

Миронова отметила, что очень много людей высказали ей самые тёплые слова поддержки в самые скорбные дни её жизни.

"Спасибо Огромное за добрую память моей мамы, за такое количество молитв и тёплых слов, сказанных в ее адрес, спасибо за ваши тысячи сообщений и комментариев!!!" — написала Мария Андреевна.

Отдельных слов благодарности удостоился руководитель театра Ленком Марк Борисович Варшавер. Спасибо было сказано и в адрес фонда "Артист" и лично Оленьке Каталиной.

Свою порцию искренней благодарности получил и Андрей Малахов.

"Спасибо Огромное Андрею Малахову за передачу, которую он сделал о моей маме!!! Она настолько сильна, достойна, деликатна, точна и настолько именно про нее, с огромной любовью и уважением!!", — подытожила Мария.