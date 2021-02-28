Дочь Екатерины Градовой и Андрея Миронова выразила благодарность всем, кто помог ей с организацией похорон.
Мария Миронова опубликовала пост в Instagram.
Актриса поблагодарила всех поклонников Градовой, которая снискала народную любовь благодаря своей роли радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны".
Миронова отметила, что очень много людей высказали ей самые тёплые слова поддержки в самые скорбные дни её жизни.
"Спасибо Огромное за добрую память моей мамы, за такое количество молитв и тёплых слов, сказанных в ее адрес, спасибо за ваши тысячи сообщений и комментариев!!!" — написала Мария Андреевна.
Отдельных слов благодарности удостоился руководитель театра Ленком Марк Борисович Варшавер. Спасибо было сказано и в адрес фонда "Артист" и лично Оленьке Каталиной.
Свою порцию искренней благодарности получил и Андрей Малахов.
"Спасибо Огромное Андрею Малахову за передачу, которую он сделал о моей маме!!! Она настолько сильна, достойна, деликатна, точна и настолько именно про нее, с огромной любовью и уважением!!", — подытожила Мария.
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