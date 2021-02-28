Снимок напомнил о себе актрисе спустя годы.
Лариса Гузеева иначе взглянула на себя с высоты прожитых лет. Фото, которое казалось ей неудачным, теперь не вызывает у женщины негативных эмоций.
В своём Instagram ведущая шоу "Давай поженимся" опубликовала свой старый снимок.
"Интернет подбросил. Обложка журнала "Экран". Я так ненавидела эту фотографию, что не сохранила или порвала, но времена такие, что скрыть теперь ничего нельзя: прошлое где-нибудь, да выскочит", — написала Гузеева.
Подписчикам фотография Ларисы Андреевны понравилась. Они осыпали звезду ТВ комплиментами и поинтересовались, чем именно раздражал снимок актрису.
"Из-за сетки на голове", — объяснила телеведущая.
"С такими глазами и кастрюля на голове — корона!", — написали фолловеры в ответ.
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