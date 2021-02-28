Гузеева показала ненавистное фото, которое хотела уничтожить

Снимок напомнил о себе актрисе спустя годы.

Лариса Гузеева иначе взглянула на себя с высоты прожитых лет. Фото, которое казалось ей неудачным, теперь не вызывает у женщины негативных эмоций.

В своём Instagram ведущая шоу "Давай поженимся" опубликовала свой старый снимок.

"Интернет подбросил. Обложка журнала "Экран". Я так ненавидела эту фотографию, что не сохранила или порвала, но времена такие, что скрыть теперь ничего нельзя: прошлое где-нибудь, да выскочит", — написала Гузеева.

Подписчикам фотография Ларисы Андреевны понравилась. Они осыпали звезду ТВ комплиментами и поинтересовались, чем именно раздражал снимок актрису.

"Из-за сетки на голове", — объяснила телеведущая. "С такими глазами и кастрюля на голове — корона!", — написали фолловеры в ответ.