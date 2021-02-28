Певица МакSим объяснила, откуда у неё шрам на переносице

Исполнительница пытается оставить в прошлом проблемы, из-за которых она надолго исчезла из поля зрения своих поклонников.

Певица ранее призналась в интервью Борису Корчевникову, что старадала алкогольной зависимостью.

Запои, по её словам, спровоцировали такие трагические события, как потеря ребёнка и болезнь отца.

МакSим (настоящее имя Марина Максимова) готова снова включиться в творческий процесс.

В проекте Teleprogramma. pro "Загугли звезду" исполнительница рассказала, как она получила свой шрам, который давно стал частью образа МакSим.

"У меня на теле много небольших шрамов, но я их совершенно не стесняюсь. Какие есть — такие прожиты. Про тот, что на переносице, хотелось бы рассказать какую-нибудь красивую историю, но все банально — я просто ударилась об стол, — объяснила Марина.