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Певица МакSим объяснила, откуда у неё шрам на переносице

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Исполнительница пытается оставить в прошлом проблемы, из-за которых она надолго исчезла из поля зрения своих поклонников.

Певица МакSим объяснила, откуда у неё шрам на переносице

Певица ранее призналась в интервью Борису Корчевникову, что старадала алкогольной зависимостью.

Запои, по её словам, спровоцировали такие трагические события, как потеря ребёнка и болезнь отца.

МакSим (настоящее имя Марина Максимова) готова снова включиться в творческий процесс.

В проекте Teleprogramma. pro "Загугли звезду" исполнительница рассказала, как она получила свой шрам, который давно стал частью образа МакSим.

"У меня на теле много небольших шрамов, но я их совершенно не стесняюсь. Какие есть — такие прожиты. Про тот, что на переносице, хотелось бы рассказать какую-нибудь красивую историю, но все банально — я просто ударилась об стол, — объяснила Марина.

 

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Автор: Елена Былкина
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