Сын Елены Яковлевой поскандалил с зоозащитницей

Защитница братьев наших меньших обвинила сына актрисы в жестоком обращении с животными.

Единственный сын Елены Яковлевой Денис Шальных воспринял в штыки советы зоозащитницы.

Молодой человек недавно взял из приюта четырёх котов. Это решение насторожило девушку-волонтёра, которая предложила Денису воспользоваться услугами профессионального кинолога, так как у него дома живёт ещё и пёс.

Шальных данный совет вывел из себя, так как он с детства отличается большой любовью к животным.

Он нагрубил девушке, которая после этого распространила информацию в тематических пабликах о том, что Денису нельзя доверять животных.

"В их семье есть еще и собака, которую бьют, потому что она не слушается. Я предложила кинолога, на что в беседу вклинился парень и стал писать мне оскорбительные голосовые про то, куда мне идти и какая я убогая", — возмутилась зоозащитница.

Денис объяснил, что нагрубил волонтёру только потому, что она рассекретила его телефон и адрес проживания.

"Какая-то дурная ситуация. Я могу принять все и даже согласиться с тем, что я могу быть некультурным, отвратительным, могу выражаться обсценной лексикой, могу грубить и говорить нехорошие вещи по отношению к человеку. Но за очень редким исключением это может быть без наличия какой-то веской причины", — объяснил свою позицию Денис.