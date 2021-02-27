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Сын Елены Яковлевой поскандалил с зоозащитницей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Защитница братьев наших меньших обвинила сына актрисы в жестоком обращении с животными.

Сын Елены Яковлевой поскандалил с зоозащитницей

Единственный сын Елены Яковлевой Денис Шальных воспринял в штыки советы зоозащитницы.

Молодой человек недавно взял из приюта четырёх котов. Это решение насторожило девушку-волонтёра, которая предложила Денису воспользоваться услугами профессионального кинолога, так как у него дома живёт ещё и пёс.

Шальных данный совет вывел из себя, так как он с детства отличается большой любовью к животным.

Он нагрубил девушке, которая после этого распространила информацию в тематических пабликах о том, что Денису нельзя доверять животных.

"В их семье есть еще и собака, которую бьют, потому что она не слушается. Я предложила кинолога, на что в беседу вклинился парень и стал писать мне оскорбительные голосовые про то, куда мне идти и какая я убогая", — возмутилась зоозащитница.

Денис объяснил, что нагрубил волонтёру только потому, что она рассекретила его телефон и адрес проживания.

"Какая-то дурная ситуация. Я могу принять все и даже согласиться с тем, что я могу быть некультурным, отвратительным, могу выражаться обсценной лексикой, могу грубить и говорить нехорошие вещи по отношению к человеку. Но за очень редким исключением это может быть без наличия какой-то веской причины", — объяснил свою позицию Денис.

 

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Автор: Елена Былкина
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