Актёр Алексей Панин обратился к россиянам абсолютно голым с испанского курорта Аликанте.
Он призвал жителей России жить "здесь и сейчас", а также ценить "обычные минуты жизни".
"Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое, оно несет печали, не думай о будущем, оно несет тревоги", — написал артист в Insagram и опубликовал фото, где он полностью голый.
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