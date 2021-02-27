Алексей Панин обратился к россиянам полностью голым

Актёр Алексей Панин обратился к россиянам абсолютно голым с испанского курорта Аликанте.

Он призвал жителей России жить "здесь и сейчас", а также ценить "обычные минуты жизни".

"Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое, оно несет печали, не думай о будущем, оно несет тревоги", — написал артист в Insagram и опубликовал фото, где он полностью голый.