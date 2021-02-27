Шеф Ивлив уверен, что молодой жене не нужны его деньги

Телевизионный повар убеждён, что его супругой движет бескорыстная любовь.

47-летний Ведущий шоу "На ножах" Константин Ивлев недавно расстался с женой, с которой прожил в браке 23 года. Вскоре после развода он женился на 28-летней журналистке Валерии Куденковой.

Звезда ТВ уверил, что подумывал о разводе задолго до того, как встретил Валерию. Когда в семье наступил острый кризис, Константин встретил новую любовь.

"В этот период я встретил Леру. Но не было никаких планов. А потом, как бывает в этой жизни, что-то замкнуло, щёлкнуло, и я просто понял, что это мой человек", — рассказал Ивлев в интервью на YouTube.-шоу "Алёна, блин!".

В искренности своей новой избранницы повар не сомневается. Её даже приняли дети Константина от предыдущего брака

"Лера — замечательная женщина без каких-либо намеков на то, чтобы украсть мои заработанные деньги, машину, дом или ещё что-то. Нет, она вменяемый, очень правильный человек. И тому доказательство дети, которые, пообщавшись с ней, увидели и почувствовали это. Они очень хорошо общаются", — объяснил Ивлев.