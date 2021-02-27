Илану Юрьеву экстренно перевезли в Москву. Ночью провели операцию на ноге.
Комедийная актриса, известная зрителям канала СТС по шоу "Уральские пельмени", пострадала на сочинском горнолыжном курорте.
Один из любителей лыжных спусков на полном ходу врезался в Юрьеву, так как не справился с управлением.
"Благодарю вас горы, что отпустили домой живой. Уже лечу домой к дочке. Мужчина, который влетел в меня, сказал "извините" и поехал дальше. Ну, это уже его карма, а может он наоборот спас меня от чего-то худшего… На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала и, скорее всего, нужно будет оперировать, но это уже до московских врачей оставили. Вот такие вот новости. Романтические каникулы закончились раньше", — пишет Илана в своём Instagram.
Иронией судьбы является то, что в предыдущем своём посте артистка хвастается экипировкой и говорит о том, что безопасность для неё в приоритете.
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