Отдых звезды "Уральских пельменей" закончился в инвалидном кресле

Илану Юрьеву экстренно перевезли в Москву. Ночью провели операцию на ноге.

Комедийная актриса, известная зрителям канала СТС по шоу "Уральские пельмени", пострадала на сочинском горнолыжном курорте.

Один из любителей лыжных спусков на полном ходу врезался в Юрьеву, так как не справился с управлением.

"Благодарю вас горы, что отпустили домой живой. Уже лечу домой к дочке. Мужчина, который влетел в меня, сказал "извините" и поехал дальше. Ну, это уже его карма, а может он наоборот спас меня от чего-то худшего… На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала и, скорее всего, нужно будет оперировать, но это уже до московских врачей оставили. Вот такие вот новости. Романтические каникулы закончились раньше", — пишет Илана в своём Instagram.

Иронией судьбы является то, что в предыдущем своём посте артистка хвастается экипировкой и говорит о том, что безопасность для неё в приоритете.