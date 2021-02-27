Развлекательный канал, похоже, проводит серьёзную кадровую чистку.
Ранее своего места на ТНТ лишился Дмитрий Шепелев, так как его семейное шоу под названием "Ты как я" не вызвало желаемого интереса публики.
Покинуть канал пришлось также Владу Кадони.
Сначала закрылось реалити-шоу "Дом-2", после чего Влада попросили уйти из шоу "Бородина против Бузовой".
Об этом рассказал Кадони на своей страничке в Instagram.
"Отработал последнее шоу "Бородина против Бузовой". С марта месяца оно продолжается без меня. Хочу выразить благодарность своим коллегам за эти чудные годы совместной работы. Много было всего разного, но самое главное, что в любых ситуациях мы оставались в хороших приятельских отношениях", — написал Влад, уверив аудиторию в том, что с оптимизмом смотрит в будущее.
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