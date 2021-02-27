Кети Топурия показала, как отразились роды на её фигуре

Солистка группы A'Studio недавно стала мамой во второй раз.

Певица Кети Топурия в конце января этого года родила мальчика, которому дала библейское имя Адам. отцом её ребёнка стал бизнесмен Лев Деньгов. Исполнительница воспитывает также дочку от первого брака Оливию.

Немногим женщинам удаётся быстро привести себя в форму после рождения ребёнка, однако внешний вид исполнительницы, похоже, нисколько не страдает от испытания родами.

Певица похвасталась перед подписчиками в Instagram своей идеальной фигурой. Кети предстала перед аудиторией столь же подтянутой и стройной, как и до беременности.

"Такая худая! Ведь только мальчуган родился! Молодец", — восхитились фолловеры.