Сергей Зверев задумался о политической карьере

Стилист посетил Госдуму с ознакомительным визитом.

Уважение аудитории звезда модной индустрии заслужил тем, что стал экоактивистом, активно защищая Байкал от бизнес-проектов, которые грозили загрязнением крупнейшего озера планеты.

Сергей Зверев недавно посетил свою малую родину — республику Бурятию. Стилист облачился в народные костюмы своего края.

После этого Зверева заметили в компании лидеров лево-патриотической партии "Справедливая Россия — за правду!".

Там стилисту задавали провокативные вопросы про Крым, что ему очень не понравилось.

"Я сейчас в Государственной Думе… Как думаете, от какой партии мне лучше выдвигаться в Госдуму?" — поинтересовался у подписчиков Зверев.

Фолловеры предложили Сергею создать свою партию.

"Свою партию во благо Бурятии, природы защиты, культуры", — ответили на вопрос стилиста подписчики.