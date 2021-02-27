Стилист посетил Госдуму с ознакомительным визитом.
Уважение аудитории звезда модной индустрии заслужил тем, что стал экоактивистом, активно защищая Байкал от бизнес-проектов, которые грозили загрязнением крупнейшего озера планеты.
Сергей Зверев недавно посетил свою малую родину — республику Бурятию. Стилист облачился в народные костюмы своего края.
После этого Зверева заметили в компании лидеров лево-патриотической партии "Справедливая Россия — за правду!".
Там стилисту задавали провокативные вопросы про Крым, что ему очень не понравилось.
"Я сейчас в Государственной Думе… Как думаете, от какой партии мне лучше выдвигаться в Госдуму?" — поинтересовался у подписчиков Зверев.
Фолловеры предложили Сергею создать свою партию.
"Свою партию во благо Бурятии, природы защиты, культуры", — ответили на вопрос стилиста подписчики.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийские врачи теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Многие решили купить российскую вакцину "Спутник V" по личным каналам.