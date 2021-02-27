В Интернете появилось фото Ольги Бузовой без фильтров

Глянцевые образы селебрити подчас создают ложные представления о том, как на самом дела выглядят звёзды.

Общественность очень придирчиво относится к внешнему облику публичных персон, не упуская случая укорить звёзд за излишнее увлечение фотошопом.

Одна из поклонниц Ольги Бузовой сделала совместный снимок со своим кумиром и опубликовала фото в Сети.

Так как звезда никак не могла повлиять на качество снимка, то его восприняли как документальное свидетельство того, как на самом деле выглядит Ольга.

Беспощадные хейтеры тут же стали критиковать звезду.

"Без фильтра на все 50 тянет"; "Да старая уже с морщинами, скоро фильтры не помогут, жаль что мозги не профильтруешь", — позволили себе резко высказаться о Бузовой сетевые критики.

Нашлись однако и те, кто не нашёл существенных изъянов в облике своего кумира.

"Нормально выглядит, просто плохой ракурс", — написала одна из поклонниц поющей ведущей.