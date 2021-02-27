О сказочных владениях звёзд шоу-бизнеса первой величины уже ходят легенды.
Особенно впечатляет публику замок Примадонны и Максима Галкина, расположенный в Подмосковье площадью более двух тысяч квадратных метров.
Внимание особняк привлекает своим пафосным видом. Его стоимость оценивается в 10 миллионов долларов. Владения других селебрити не менее дорогостоящие.
"Внук Пугачевой Никита Пресняков живет в четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Точная стоимость жилья неизвестна, однако цены на квартиры в доме на Минской улице составляют от 50 до 130 миллионов рублей", — сообщает ФАН.
Стас Михайлов проживает в особняке на Рублевке. Стоимость его жилья оценивается в один миллион евро.
Филипп Киркоров обосновался в доме в Мякининской пойме. Стоимость его жилья составляет 12 миллионов долларов.
Балерина Анастасия Волочкова купила особняк за 120 миллионов рублей.
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В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.