В Сети рассекретили стоимость особняков Пугачёвой и Волочковой

О сказочных владениях звёзд шоу-бизнеса первой величины уже ходят легенды.

Особенно впечатляет публику замок Примадонны и Максима Галкина, расположенный в Подмосковье площадью более двух тысяч квадратных метров.

Внимание особняк привлекает своим пафосным видом. Его стоимость оценивается в 10 миллионов долларов. Владения других селебрити не менее дорогостоящие.

"Внук Пугачевой Никита Пресняков живет в четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Точная стоимость жилья неизвестна, однако цены на квартиры в доме на Минской улице составляют от 50 до 130 миллионов рублей", — сообщает ФАН.

Стас Михайлов проживает в особняке на Рублевке. Стоимость его жилья оценивается в один миллион евро.

Филипп Киркоров обосновался в доме в Мякининской пойме. Стоимость его жилья составляет 12 миллионов долларов.

Балерина Анастасия Волочкова купила особняк за 120 миллионов рублей.