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Валентин Юдашкин впервые рассказал о борьбе с раком

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Знаменитый модельер почти пять лет борется с тяжёлым заболеванием.

Валентин Юдашкин впервые рассказал о борьбе с раком

Валентин Юдашкин не поддался унынию и продолжал творить, несмотря на серьёзный недуг.

57-летний кутюрье перенёс несколько операций. Сейчас наступила стадия ремиссии, поэтому гуру моды нашёл в себе силы объяснить, что ему довелось пережить.

Юдашкин рассказал, что его очень задевало то, что поисковые запросы с его именем неизменно выдавали информацию о его проблемах со здоровьем, тогда как он хотел, чтобы в Сети рассказывали о его творческих свершениях.

Всё началось с головной боли. Оказалось, что он обратился за медицинской помощью поздновато. Рак уже вовсю распространялся в его организме.

"Помню, как наш величайший академик говорит: "Вы можете сесть на стул?" Говорит, это все вторично, нам надо искать, откуда все идет. У меня уже были метастазы в голове", — рассказал Юдашкин в интервью журналисту Наталье Синдеевой.

Модельер согласился на операции, которые прошли успешно.

"Моя первая реакция, как у каждого человека, это шок. Я не был в истерике, наоборот, я как-то максимально мобилизовался, потому что я думал о том, как сказать это дома. И, наверное, самое важное тут семья, которая сделала вид, что ничего не происходит. Может быть, сопли, слезы были, но я этого не видел вообще", — признался кутюрье.

Поддержала Юдашкина его супруга Марина, которая не дала ему опустить руки.

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Автор: Елена Былкина
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