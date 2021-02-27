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Директор "Ленкома" озвучил зарплату вдовы Караченцова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Гонорар Людмила Поргина получает, несмотря на то, что давно не выходит на сцену.

Директор "Ленкома" озвучил зарплату вдовы Караченцова

Как объяснил директор театра Марк Варшавер, такой привилегии удостоены несколько артистов, включая вдову Николая Караченцова.

Руководитель одного из лучших театров страны объяснил, что Караченцову и его супруге не перестали выплачивать заработную плату, так как театр решил помогать семье народного артиста РСФСР.

Такая практика установилась после ДТП, в котором Караченцов пострадал в 2005 году.

"Караченцов много лет болел. Он получал 200 тысяч рублей в месяц вместе с Поргиной до последнего дня. Пока не ушел из жизни. И сегодня Поргина нигде не играет, редко заходит в театр, но она получает ту же зарплату. Поргина не сказала спасибо, но мне и неважно. Такому великому артисту можно платить и помогать, — рассказал Варшавер в интервью порталу Teleprogramma. pro.

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Автор: Елена Былкина
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