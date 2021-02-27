Регина Тодоренко откровенно рассказала о семейном кризисе

Общественность, привыкшая в частым разводом звёзд, с восхищением смотрят на позитив, царящий в браке Топалова и Тодоренко.

Однако, как и во всякой семье, у звёздной пары тоже есть свои трудности.

Регина Тодоренко призналась, что они с супругом находились в шаге от разрыва. Сохранить брак им помог специалист в области семейных отношений.

"Мы очень хотели развестись в прошлом году. Мне кажется, каждая женщина периодически думает об этом, бывает, что и несколько раз в день", — рассказала Регина в интервью журналу "ОК".

Пара начала посещать психолога, который помог им выйти из кризиса. Он посоветовал супругам все ссоры выносить из избы куда-то "в ресторан".

"Дом должен быть обителью добра, тем очагом, куда хочется возвращаться даже после ссоры, ассоциироваться только с каким-то положительным приятным местом", — объяснила Тодоренко.