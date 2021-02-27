Рудинштейн рассказал о давней связи Цивина с криминальным миром

Известный продюсер уверен, что юрист втянул Наталью Дрожжину в свои аферы.

Ранее племянник знаменитого цыганского барона Бориса Буряце, который был осуждён за махинации с бриллиантами, рассказал, что Наталья Дрожжина была супругой его дяди-афериста, и именно барон предложил ей подыскать для их общего дела надёжного юриста.

У продюсера Марка Рудинштейна иная точка зрения. Он считает, что Михаил Цивин был во главе преступной схемы.

"Цивин уже давно влез в преступный мир, связанный с бриллиантами. И подтолкнул Дрожжину в артистический круг для того, чтобы она стала чуть ли не президентом Гильдии киноактеров", — объяснил Рудинштейн в интервью порталу Teleprogramma. pro.

Продюсер уверен, что будущие супруги были связаны с Буряце, однако роль Цивина была куда более заметной, чем предполагали ранее.

"Михаил Цивин всем заправлял, а его жена влезала в актерскую среду, очень много узнавала о финансовых делах артистов. Дрожжина приобщила его к театральному миру, а Цивин ее — к криминальному", — выразил свою точку зрения Рудинштейн.