Эпатажный шоумен считает фигуристку женщиной, которая предназначена ему судьбой, однако не собирается отказываться от общения с другими представительницами прекрасного пола.
22 февраля Джигурда и Анисина снова скрепили свой союз узами брака.
Актёр еще на свадебной церемонии сообщил, что намеревается создать гарем. Привыкшая к необычному поведению супруга Анисина не возражала.
"Марина — моя последняя женщина. При этом я ей уже сказал, что хочу создать гарем Джигурды. Вскоре объявлю конкурс на почетное звание наложниц. Главное условие — в междуножный храм мамы я вхожу только в главную жрицу — олимпийскую чемпионку Марину Анисину. Марина не против", — цитирует Джигурду "Собеседник".
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