Жора Крыжовников рассказал о конфликте с Сергеем Буруновым

Ранее режиссёр и актёр работали вместе в проекте "Большая разница"

Жора Крыжовников признался, что сотрудничество с Сергеем Буруновым в телевизионном шоу не было для него приятным.

"Когда я был начинающим режиссером, мы поссорились. Он меня публично критиковал на съемках "Большой разницы". Я обиделся, и мы несколько лет не разговаривали", — цитирует Крыжовникова "СтарХит".

Тем удивительнее было то, что режиссёр пригласил на главную роль в фильме "Родные" именно Бурунова.

Творчество оказалось важнее любых разногласий. Крыжовников нашёл поведению Сергея Бурунова оправдание.

"Начинающий режиссер не может не столкнуться с сопротивлением уже состоявшихся артистов. С группой проще, потому что они все равно натренированы соучаствовать в процессе, а артисты должны почему-то слушать, что-то делать, а если это ерунда какая-то… Поэтому я понял, что это был естественный момент, который надо принять. И перестал обижаться. Я отпустил обиду, как голубя", — объяснил Крыжовников.