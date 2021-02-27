Татьяна Васильева объяснила, зачем ей нужны деньги

Долгое время Татьяна Васильева воевала с бывшей женой своего сына Анастасией Бегуновой. Только недавно им удалось завершить конфликт и начать спокойно общаться.

Артистка призналась, что без близких людей ей оказалось ненужным имущество, поэтому свою квартиру она переписала на новую супругу сына, а заработанные деньги тратит на внуков.

"У меня есть квартира, которую я переписала на ту девочку. Зачем мне эти деньги? Мне они нужны только на внуков. Мы прошли тяжелейший путь: от войны, трагедии. У нас разрушилось все, а теперь все получилось, теперь мы общаемся. Дай Бог, чтоб никто ни в чем не нуждался", - пояснила Васильева.