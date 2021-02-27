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Гарик Харламов перенёс операцию на спине

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Во время съёмок одного из последних эпизодов Comedy Club на сцену вынесли кресло, чтобы Гарик Харламов смог принять участие в миниатюре.

Павел Воля объяснил это тем, что сейчас на сцене появится "старый человек, которому прострелило спину". После этого на сцене появился Харламов. Юморист сразу же заявил, что недавно перенёс операцию на спине, однако сейчас его здоровье в норме.

После этого Харламов поспешил вернуться к миниатюре.

"Давайте вернемся к юмору. Все хорошо", — отметил юморист.

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Автор: Алексей Корнеев
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