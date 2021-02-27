Евровидение-2004: Савичева решилась обсудить больную для себя тему

Исполнительница объяснила, что с ней тогда произошло.

Исполнительница объяснила, что с ней произошло на главном песенном конкурсе Европы.

Юлия Савичева призналась, что всегда старалась сглаживать тему своего выступления, однако теперь раны затянулись и она готова откровенно поговорить о негативном опыте прошлого.

"8 марта меня пригласили на отборочный тур от России поддержать конкурсантов и обсудить Евровидение с Яной Чуриковой. Я участвовала в Евровидении 2004 года и все время старалась сглаживать тему своего выступления. Но сейчас хочу поговорить с вами откровенно", — написала Юля в своём Instagram.

Певица объяснила, что достойно выступить ей помешала неприятный инцидент, произошедший с ней на сцене.

"Вспоминая номер и танцоров, которых густо намазали краской, мою ногу, которая поехала по спине, когда я вставала, понимаю, что испугалась. В голове тогда пронеслось: "Если сейчас упаду, произойдет полное фиаско". Конечно же это сказалось на голосе и моем внутреннем состоянии. Я зажалась, соотвественно зажались и связки, голос задрожал. В таком состоянии я находилась до конца выступления — маленькая, испуганная девочка. И не знаю, что было бы хуже: мое падение, после которого я бы обязательно встала и продолжила выступать, или мой испуг и трясущийся голос", — объяснила Савичева свои эмоции.

Она вспомнила, что плакала из-за того, что выступление было ужасным. Исполнительница не стала смотреть обсуждения в студии, так как это бы нанесло её ещё большую психологическую травму. Помогли ей в тяжёлый момент её поклонники, которые поддерживали певицу добрыми словами.