Рудковская и главред "СтарХита" встретились лицом к лицу

Продолжаются разбирательства, связанные с публикацией на сайте издания статьи, в которой сообщалось, что сын фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской якобы страдает синдромом Аспергера.

Продюсер Яна Рудковская и главный редактор StarHit Анастасия Ананьина приехали в ОМВД России по Даниловскому району столицы.

Московская полиция, по настоянию Рудковской, назначила очную ставку между двумя сторонами конфликта.

В настоящий момент ведётся расследование по уголовному делу о клевете.

Пятый канал заснял кадры прибытия участников разбирательства.

Яна Рудковская в качестве доказательств своей правоты предъявила результаты медицинской экспертизы здоровья сына.

Медики не обнаружили никаких психических отклонений в здоровье Александра Плющенко, который известен на просторах Сети, как Гном Гномыч.