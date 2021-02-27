Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач: ночные кошмары предупреждают о болезнях
Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым
В Крыму ответили Байдену на поспешную оценку статуса полуострова
Юлия Барановская похвасталась спальней под водой
Уругвай хочет закупить у России вакцину "Спутник V"
Синоптик рассказала о погоде в начале марта
Байден пообещал "наказать" Саудовскую Аравию
Турчинов заявил, что Украина "финансирует" Россию
Тарзан объяснил, почему он грешит

Рудковская и главред "СтарХита" встретились лицом к лицу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продолжаются разбирательства, связанные с публикацией на сайте издания статьи, в которой сообщалось, что сын фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской якобы страдает синдромом Аспергера. 

Продюсер Яна Рудковская и главный редактор StarHit Анастасия Ананьина приехали в ОМВД России по Даниловскому району столицы.

Московская полиция, по настоянию Рудковской, назначила очную ставку между двумя сторонами конфликта.

В настоящий момент ведётся расследование по уголовному делу о клевете.

Пятый канал заснял кадры прибытия участников разбирательства.

Яна Рудковская в качестве доказательств своей правоты предъявила результаты медицинской экспертизы здоровья сына.

Медики не обнаружили никаких психических отклонений в здоровье Александра Плющенко, который известен на просторах Сети, как Гном Гномыч.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Рудковская и главред "СтарХита" встретились лицом к лицу
Татьяна Васильева объяснила, зачем ей нужны деньги
Белоцерковская опубликовала снимок с Грачевским и двумя его сыновьями
Гарик Харламов перенёс операцию на спине
Врач: ночные кошмары предупреждают о болезнях
Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым
В Крыму ответили Байдену на поспешную оценку статуса полуострова
Юлия Барановская похвасталась спальней под водой
Уругвай хочет закупить у России вакцину "Спутник V"
Синоптик рассказала о погоде в начале марта
Популярное
Новости медицины
Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам

Австрийские врачи теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Многие решили купить российскую вакцину "Спутник V" по личным каналам.

Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Политика. Новости и аналитика
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Экономика и бизнес
МИД РФ: США предупредили Россию об атаке по Сирии. Но есть нюанс
Мир. Новости мира
В Евросоюзе назвали примерные сроки одобрения вакцины "Спутник V"
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Светлана Таскаева Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации? Светлана Таскаева
Новости спорта
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
Новости Украины
Из Зеленского готовят нового Саакашвили
Есть свидетельство, что Дрожжина была замужем за бриллиантовым бароном
Российский шоу-бизнес
Есть свидетельство, что Дрожжина была замужем за бриллиантовым бароном
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников