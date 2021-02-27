Продолжаются разбирательства, связанные с публикацией на сайте издания статьи, в которой сообщалось, что сын фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской якобы страдает синдромом Аспергера.
Продюсер Яна Рудковская и главный редактор StarHit Анастасия Ананьина приехали в ОМВД России по Даниловскому району столицы.
Московская полиция, по настоянию Рудковской, назначила очную ставку между двумя сторонами конфликта.
В настоящий момент ведётся расследование по уголовному делу о клевете.
Пятый канал заснял кадры прибытия участников разбирательства.
Яна Рудковская в качестве доказательств своей правоты предъявила результаты медицинской экспертизы здоровья сына.
Медики не обнаружили никаких психических отклонений в здоровье Александра Плющенко, который известен на просторах Сети, как Гном Гномыч.
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