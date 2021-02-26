Главный музыкальный конкурс Европы состоится в Нидерландах с 18 по 22 мая.
Как сообщает канал "360", в Международный женский день торжественно сообщат, кто из исполнителей будет отстаивать честь нашей страны на престижной европейской сцене.
В этом году конкурсанта выбрали без процедуры открытого голосования. Его имя пока держится в тайне.
Многие уверены, что это будет группа Little Big, которой в прошлом году не удалось попасть на песенный конкурс с композицией Uno.
Имя претендента назовёт Яна Чурикова.
Предполагается, что в мае месяце не будет существенных ограничительных мер, поэтому "Евровидение" пройдёт в обычном формате.
В 2020 году клип группы Little big на YouTube набрал более 500 миллионов просмотров.
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