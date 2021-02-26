8 марта объявят, кто представит Россию на Евровидении-2021

Главный музыкальный конкурс Европы состоится в Нидерландах с 18 по 22 мая.

Как сообщает канал "360", в Международный женский день торжественно сообщат, кто из исполнителей будет отстаивать честь нашей страны на престижной европейской сцене.

В этом году конкурсанта выбрали без процедуры открытого голосования. Его имя пока держится в тайне.

Многие уверены, что это будет группа Little Big, которой в прошлом году не удалось попасть на песенный конкурс с композицией Uno.

Имя претендента назовёт Яна Чурикова.

Предполагается, что в мае месяце не будет существенных ограничительных мер, поэтому "Евровидение" пройдёт в обычном формате.

В 2020 году клип группы Little big на YouTube набрал более 500 миллионов просмотров.