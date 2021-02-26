Представитель Бориса Моисеева ответил на слова Апиной о состоянии певца

Ранее исполнительница хита "Электричка" рассказала, что состояние певца удручает.

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох в очередной раз опроверг слухи о том, что здоровье певца вызывает опасения.

Он поспешил прокомментировать слова Апиной, которая в передаче "Судьба человека" рассказала, что Моисеев с трудом разговаривает.

Горох назвал Апину родственницей, так как Моисеев является крёстным отцом её дочери. Он уверил, что певица была введена в заблуждение или что-то не так поняла.

"Это абсолютная чушь. Я каждый день бываю у Бориса. Алёне прямо сейчас позвоню. Вечером позвоню ей прямо с Борисом. Может, она что-то слышала, но это неправда", — объяснил представитель исполнителя порталу Teleprogramma. pro.

Он уверил, что исполнитель хита "Голубая луна" хорошо себя чувствует и ведёт привычный образ жизни.

"Он все соображает. Пишет письма. Переписывается с поклонниками. Он в курсе всех дел. Читает новости в интернете. Все с ним в порядке. Просто болезнь как данность, конечно, существует", — сказал Горох.