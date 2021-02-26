Племяннику Пугачевой пришлось покинуть квартиру, подаренную ему тётей

Племяннику певицы Владу вместе с супругой и ребёнком долго не пришлось жить в презентованных апартаментах.

Алла Пугачёва была столь щедра, что купила сыну своего покойного брата квартиру в хорошем районе Москвы.

Как сообщает "Московский комсомолец", Владу пришлось оставить жильё. Сделал это он вынужденно, так как дом, в котором располагалась квартира, пострадал в процессе строительства нового архитектурного объекта.

Здание покрылось трещинами, в результате чего всех жителей спешно пересилили в другой дом, который превосходит первое жильё по многим параметрам.

Родственник Пугачевой жил в Москве в районе станции метро "Сокол", а теперь проживает в более презентабельной квартире площадью 80 квадратных метров в дорогом районе Ходынского поля.

Стоимость квартир в этом районе оценивается примерно в 40 миллионов рублей.