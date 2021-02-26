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Рэпер Баста пожаловался на последствия гормональных препаратов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Исполнитель предстал перед подписчиками в необычном облике.

Василий Вакуленко опубликовал в Instagram видеообращение. Баста пожаловался на то, что стал жертвой гормонального препарата.

На голове у рэпера дыбом стоят волосы. Волосяной покров покрывает даже лоб певца.

"Здорово, босяки! Любители велоспорта, скелетона, лыжечек, те, кто гоняет на бильярдах, поаккуратнее с гормональными препаратами фирмы "Террис". Просто вытянуло сразу на челке, где давно ничего не росло. Волосняк попёр. Не знаю грустить или радоваться. Еще задницу не проверял, боюсь там ковёр порос", — поделился своими опасениями Вакуленко.

Изменился даже голос рэпера. Он стал говорить нарочитым басом.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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