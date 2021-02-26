Исполнитель предстал перед подписчиками в необычном облике.
Василий Вакуленко опубликовал в Instagram видеообращение. Баста пожаловался на то, что стал жертвой гормонального препарата.
На голове у рэпера дыбом стоят волосы. Волосяной покров покрывает даже лоб певца.
"Здорово, босяки! Любители велоспорта, скелетона, лыжечек, те, кто гоняет на бильярдах, поаккуратнее с гормональными препаратами фирмы "Террис". Просто вытянуло сразу на челке, где давно ничего не росло. Волосняк попёр. Не знаю грустить или радоваться. Еще задницу не проверял, боюсь там ковёр порос", — поделился своими опасениями Вакуленко.
Изменился даже голос рэпера. Он стал говорить нарочитым басом.
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