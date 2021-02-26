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Стало известно, как Гагарина отказалась от услуг продюсера Меладзе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица досрочно разорвала контракт с продюсером Константином Меладзе.

Стало известно, как Гагарина отказалась от услуг продюсера Меладзе

Полине Гагариной, которая пустилась в свободное творческое плавание, пришлось выкупить у продюсера свои хиты.

Об этом газете "Комсомольская правда" рассказал сотрудник одного из продюсерских центров.

По словам источника, условия контракта иногда кажутся артистам кабальными.

Специалист объяснил, что продюсеры часто предусматривают в договоре выплату неустойки на случай, если артист захочет сам заниматься своим продюсированием.

"Это может быть и 100, и 300, и 500 миллионов рублей. Приходится договариваться, чтобы отпустили с миром. Но не стоит обольщаться, всё имеет свою цену. По моим данным, Гагарина просто занесла Меладзе денег, чтобы уйти с его хитами", — отметил сотрудник продюсерского центра в интервью с "КП".

При этом источник отметил, что продюсеры, не желая публичных разбирательств, "часто идут на уступки и делают скидки на отступные".


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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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