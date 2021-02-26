Манукян впервые ответил на обвинения в избиении Ольги Бузовой

После своего дня рождения экс-ведущая "Дома-2" объявила расставании с бойфрендом.

Причиной разрыва, по словам Бузовой, стало то, что Манукян якобы ей изменял и поднимал на неё руку.

В качестве доказательств недостойного поведения избранника Бузова предъявила скриншот переписки с Манукяном.

В диалоге блогер позволяет себе нецензурно выражаться, сетовать на то, что праздник не удался, обещая любимой уехать от неё.

Сам Манукян всё время сохранял благородное молчание. Дава воздержался от взаимных упрёков, чем заслужил уважение интернет-публики.

Ольга Бузова тоже не стала долго держать обиды на бывшего возлюбленного. Звезда забыла разногласия и призвала свою аудиторию голосовать за Манукяна в шоу "Танцы со звёздами".

В одном из эфиров в Instagram Дава кратко ответил на вопросы любопытных.

У блогера поинтересовались, действительно ли он поднимал руку на Бузову.

"Неужели остались еще те, кто в это верит?" — ответил вопросом на вопрос Давид.