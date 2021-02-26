Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Болгария откроет "зелёный коридор" для российских туристов
Свет в конце дефицита: эксперт объяснил, как спасти бюджеты регионов
Петербуржские студенты устроили драку со стрельбой из-за девушки
Спрос на дворников в Петербурге вырос в два раза
Тренер норвежцев поблагодарил Большунова за помощь в спринте
Сотрудница "Почты России" похитила у организации три миллиона рублей
В петербургских школах введут систему адаптации для детей иностранцев
Футболисты "Тамбова" зарабатывают не более 50 тыс. рублей в месяц
Садальский отругал Первый канал за унылые концерты на 23 февраля

Манукян впервые ответил на обвинения в избиении Ольги Бузовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

После своего дня рождения экс-ведущая "Дома-2" объявила расставании с бойфрендом.

Манукян впервые ответил на обвинения в избиении Ольги Бузовой

Причиной разрыва, по словам Бузовой, стало то, что Манукян якобы ей изменял и поднимал на неё руку.

В качестве доказательств недостойного поведения избранника Бузова предъявила скриншот переписки с Манукяном.

В диалоге блогер позволяет себе нецензурно выражаться, сетовать на то, что праздник не удался, обещая любимой уехать от неё.

Сам Манукян всё время сохранял благородное молчание. Дава воздержался от взаимных упрёков, чем заслужил уважение интернет-публики.

Ольга Бузова тоже не стала долго держать обиды на бывшего возлюбленного. Звезда забыла разногласия и призвала свою аудиторию голосовать за Манукяна в шоу "Танцы со звёздами".

В одном из эфиров в Instagram Дава кратко ответил на вопросы любопытных.

У блогера поинтересовались, действительно ли он поднимал руку на Бузову.

"Неужели остались еще те, кто в это верит?" — ответил вопросом на вопрос Давид.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Свет в конце дефицита: эксперт объяснил, как спасти бюджеты регионов
Петербуржские студенты устроили драку со стрельбой из-за девушки
Власти продемонстрировали ограниченный патернализм
Как устроена очередь на приобретение квартиры в жилищном кооперативе
Спрос на дворников в Петербурге вырос в два раза
Брат Миланы Тюльпановой опроверг информацию о её госпитализации
Борющийся с раком Валентин Юдашкин испугал своей чрезмерной худобой
Тренер норвежцев поблагодарил Большунова за помощь в спринте
Сотрудница "Почты России" похитила у организации три миллиона рублей
В петербургских школах введут систему адаптации для детей иностранцев
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей

Экс-солистка группы "Мираж" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая приёмных детей.

Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Новости Армении
Эксперт рассказал, почему взбунтовалась армия в Армении
Общество
Баба с воза Ходорковского
Усам Оздемиров Власти продемонстрировали ограниченный патернализм Усам Оздемиров Василий Амирджанов Жириновский призвал изучить "пятую колонну" Василий Амирджанов Игорь Буккер Кому понадобилась ритуальная казнь фараона Игорь Буккер
Криптовалюты
Пользователь вывел 100 биткоинов, которые приобрёл в 2010 году
Российский шоу-бизнес
Наследство Бориса Грачевского разделят на пять частей
Тренер сборной России объяснил, чего не хватило Большунову в спринте ЧМ
Новости спорта
Тренер сборной России объяснил, чего не хватило Большунову в спринте ЧМ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников